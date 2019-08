Il futuro di Christian Eriksen resta tutto da definire. Il talento danese, vicino alla cessione per l'intero mercato estivo, ha interrotto i propri contatti con il Tottenham per quanto riguarda un possibile rinnovo di contratto, come riportato dal Guardian in Inghilterra, e oggi è più che mai lontano dagli Spurs. Se non dovesse essere ceduto entro il prossimo 2 settembre, ci sarebbe anche la Juventus in corsa per chiudere l'affare a parametro zero entro la prossima estate, insieme a Barcellona e Real Madrid.