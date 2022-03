Si fa fatica a credere che tutto non sia frutto di un copione ben congegnato, ma la realtà ha superato la fantasia. Christian Eriksen è tornato al gol con la sua nazionale due minuti dopo il suo ingresso in campo, nella partita che segnava il suo ritorno con la Danimarca dopo quel terribile pomeriggio di Copenaghen. Tutto proprio in uno stadio speciale per Eriksen, la Johan Cruijff Arena, dove ha giocato per anni con l'Ajax.

"Mi sento di nuovo un calciatore - ha detto al fischio finale - Sono felice di essere tornato e questo è un ottimo inizio.Non vedevo l’ora, non avrei potuto avere un inizio migliore. Mi sento come se non avessi mai lasciato la nazionale, anche perché ho saltato pochi match negli ultimi 10 anni. È stato molto emozionante. Ora punto al Mondiale in Qatar, anche se prima di allora ci sono ancora tante partite da giocare. Sono sempre lo stesso calciatore con le stesse qualità, non sento nessuna differenza. Però sono contento di essere ancora un calciatore. Ogni articolo con immagini e foto riporta alla mente ricordi di quel momento. Ma non sarà sempre così. Ora si è tornati a parlare del calciatore più che dell’uomo che è stato altrove per qualche minuto durante gli Europei".