Come riportato dall'agenzia Italpress,è tornato ad allenarsi. Il danese, svenuto durante lo scorso giugnoa Euro 2021, in seguito a un arresto cardiaco, ha chiesto all'Inter di potersi allenare da solo nelle strutture dell', il club dove è cresciuto prima di trasferirsi, nel 2008 appena 16enne, all'. I neroazzurri hanno dato il via libera al 29enne.è ancora in attesa di capire se e quando potrà tornare a giocare: ad oggi le norme italiane gli impedirebbero di scendere in campo a causa del defibrillatore cardiaco che gli è stato impiantato.