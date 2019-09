La notizia, riportata da Don Balon, racconta di un Christian Eriksen stufo del Real Madrid. Il danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, non avrebbe più intenzione di aspettare i blancos e, pertanto, avrebbe messo la Juventus in testa alle proprie preferenze. Paratici potrebbe quindi tentare un affondo, già a gennaio a prezzi ridotti o a giugno, direttamente, a parametro zero.