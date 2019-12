Christian Eriksen è sempre più lontano dal Tottenham. Il centrocampista danese è in scadenza di contratto e tra qualche giorno sarà libero di trattare con altri club per liberarsi a parametro zero. La Juventus è una delle società interessate al giocatore, ma non la sola. Grande movimento intorno a Eriksen: secondo la stampa inglese, sul giocatore ci sono anche Inter, Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid, che vorrebbe prenderlo già per gennaio.