È giunta al capolinea l'avventura diin Italia: il centrocampista danese ha risolto il contratto con l'. La fine di questa storia è apparsa scontata dal momento in cui Eriksen, dopo l'arresto cardiaco accusato agli Europei, ha avuto bisogno di un. Dispositivo che è proibito in Italia, impedendo di fatto al giocatore di proseguire il suo rapporto con l'Inter. Eriksen potrà continuare a giocare in quei campionati in cui questo rimedio è consentito: una volta tornato proprietario del cartellino - l'annuncio della risoluzione arriverà in giornata secondo Gazzetta - potrà accordarsi con un club, tra gli altri, di Premier League, Eredivisie o tornare in Danimarca.