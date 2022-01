Sono iniziati gli esami medici per verificare l'idoneità sportiva di Christian Eriksen, che ha raggiunto un accordo di massima con il Brentford per tornare a giocare in Premier League. Nonostante tra le parti manchino da definire solo gli ultimi dettagli, l'ufficializzazione da parte del club londinese non è prevista prima di mercoledì. Il tempo necessario per completare gli accertamenti medici sulle condizioni fisiche del fantasista danese, che sette mesi fa - durante una partita di Euro 2020 - ha subito un arresto cardiaco. Il danese si è svincolato dall'Inter visto che, dati i problemi cardiaci, non può giocare in Serie A.