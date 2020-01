Christian Eriksen se ne andrà a giugno, molto probabilmente, quando il suo contratto con il Tottenham sarà scaduto. Eppure, con l'Inter che si è fatta sotto, Juventus, Manchester United e Psg che seguono da tempo il giocatore, non è da escludere che gli Spurs possano cederlo ora a prezzo conveniente: secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il giocatore sarebbe valutato 28 milioni di euro, affinché chi lo voglia non debba aspettare l'estate per averlo.