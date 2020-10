Nell'Inter gioca poco, nella Danimarca è il simbolo. Christian Eriksen, giocatore nerazzurro, al termine della sua 100esima gara in Nazionale ha dichiarato: "Ovunque ho giocato è, anche al Tottenham, è sempre stato un piacere venire in nazionale. Ora non è diverso. Naturalmente tutti sanno che molte cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla. Non importa in quale club giochi, ogni volta che vengo in nazionale sono entusiasta. Sono felice di tornare perchè qui mi fanno giocare e sono contento".