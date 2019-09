Le possibilità sono banalmente due: aspettare e prenderlo a zero o fare un piccolo sacrificio economico ed avere già a gennaio Christian Eriksen in rosa. Non certo il più classico dei nomi nel mercato di riparazione, notoriamente restio a grandi colpi, ma che potrebbe essere al centro di un intrigo internazionale, vista la volontà del Tottenham di monetizzare quanto possibile. Come riportato dal Daily Mail, gli Spurs avrebbero fissato il prezzo per il fantasista danese: 34 milioni di euro per averlo a gennaio, una cifra alta, ma sicuramente inferiore al valore complessivo del giocatore. Ora sarà solo questione di tempistiche, per le numerose squadre in osservazione: la Juventus, che si era mossa per prenderlo a scadenza, ma anche ​Barcellona, Manchester United, Real Madrid, Psg e Atletico Madrid.