Si può, definitivamente, tirare un lungo e profondo sospiro di sollievo. Dopo il grande spavento e l'attacco di cuore, dovuto probabilmente ad una miocardite, Christian Eriksen è stato operato per impiantargli un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. A riferirlo è gazzetta.it secondo cui, in base a quelle che sono le regole in Italia, se l'apparecchio dovesse essere una necessità permanente, non ci sarebbero le condizioni per concedergli l'idoneità che lo farebbe tornare in campo in Serie A. In giornata, il calciatore danese lascerà l'ospedale dove è ricoverato per tornare a casa.