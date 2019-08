Christian Eriksen, talentuoso centrocampista danese del Tottenham, vuole lasciare gli Spurs. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe declinato la ricchissima offerta di rinnovo proposta dal team guidato dal Mauricio Pochettino. Nonostante gli 11 milioni di euro di ingaggio proposti, la decisone del danese non cambia: vuole una nuova avventura. Lo ha fatto presente all’inizio dell’estate e lo ha ribadito con forza nelle ultime settimane. Lo scenario più probabile e che il giocatore trascorra in Inghilterra anche questa stagione ed attenda la naturale scadenza del contratto (30 giugno 2020) per scegliere la sua prossima destinazione. Sul giocatore ci sono numerose squadre tra cui Juve e Real Madrid in vantaggio. Il piano dei bianconeri è quello di prendere il giocatore a parametro zero dalla prossima estate ma occorre fare attenzione alle mosse dei Blancos. Se la caccia a Paul Pogba dovesse rivelarsi infruttuosa, gli spagnoli potrebbero presentare un’offerta irrinunciabile agli Spurs proprio in concomitanza con la fine di questa sessione di mercato.