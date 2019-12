Christian Eriksen non vuole rinnovare il proprio contratto con il Tottenham e il suo futuro sembra proprio essere altrove, con un addio al termine a parametro zero al termine della stagione in corso. A meno di un clamoroso trasferimento già a gennaio dagli Spurs, infatti, ci sono tre squadre pronte a prenderlo senza spendere la prossima estate. La Juventus è in prima fila, ma attenzione all'assalto di Manchester United e Real Madrid, da tempo interessate a Eriksen.