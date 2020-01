José Mourinho ha provato di tutto, anche ad offrire fino a nove milioni a stagione per lui. Ma Christian Eriksen sembra comunque destinato a lasciare il Tottenham al termine della stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese ha rifiutato ogni offerta da parte del club inglese ed è pronto a partire per nuovi lidi. A questo punto gli Spurs non escludono la partenza a gennaio e secondo Tuttosport il prezzo per prenderlo nella finestra di mercato invernale è 20 milioni di euro.