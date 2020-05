Christian Eriksen ha parlato tramite chat sui social con la Danimarca, rispondendo anche alle domanda sulla sua attuale situazione: “Devo lasciare l’Inter? No, voglio giocare con più continuità. La mia posizione? Dove c’è il pallone”.



Nei giorni scorsi, in merito alla quarantena, aveva detto: “E’ dura, è stata veramente dura. Pensate, a casa mia a Milano, ci sono circa 70 metri da un’estremità della cantina all’altra. In pratica, potrei correre per 35 metri ma poi arriva una curva e la stanza finisce con gli ultimi metri. È stato veramente difficile allenarsi, in casa, in queste condizioni”.