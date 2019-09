Come raccontato in giornata su IlBianconero.com, uno dei nomi più forti per il prossimo mercato della Juventus resta quello di Christian Eriksen. Il talento danese del Tottenham raprpesenta l'obiettivo numero uno: ma non ci sono solo i bianconeri, semmai mezza Europa è sulle tracce del numero dieci degli Spurs. Il Real Madrid ha intenzione di duellare, ma anche l'Inter sta adocchiando la situazione. In assoluto, Eriksen è un nome spendibile per tutti. Tutti i top club. La Juve, stando a quanto riportano dall'Inghilterra, al momento sarebbe la squadra più vicina all'acquisizione del giocatore. Che a un giornale danese ha candidamente ammesso: 'Sì, volevo andare via. Ma la realtà non è come Football Manager'.