Da oggi, fino a febbraio che non si potranno formalizzare, i club possono prendere pre accordi con i giocatori in scadenza a giugno 2020. Così, come ha riportato Sky Sport, l'Inter sta provando a giocare d'anticipo per Christian Eriksen, talento danese del Tottenham, che tra sei mesi sarà libero del proprio contratto con gli Spurs. Eriksen resta un grande obiettivo della Juventus, ma non solo: piace a mezza Europa, dal Manchester United al Real Madrid, pertanto è lecito aspettarsi che questo primo contatto dell'Inter non sia né il primo né l'ultimo di questo mese infuocato per il danese.