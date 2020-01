L'agente di Christian Eriksen è in Italia. Il fantasista danese va in scadenza al termine della stagione e non è esclusa una sua partenza da Londra già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il procuratore del calciatore ha in agenda un incontro con l'Inter che ha proposto uno scambio con Matias Vecino. Il Tottenham però non sembra intenzionato ad accettare questa formula e continua a chiedere 20 milioni di euro per la cessione immediata, già a gennaio. La Juve è presente a Milano, in particolar modo a Palazzo Parigi, quartier generale di Fabio Paratici per le trattative di mercato. L'agente di Eriksen potrebbe incontrare anche i bianconeri che da tempo seguono il calciatore.