Christian Eriksen è uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'idea di portare il danese a Torino può concretizzarsi nel caso in cui il club bianconero ceda sia Sami Khedira che Blaise Matuidi. I due centrocampisti sono in partenza e la Juve sta aspettando offerte. Il tedesco piace ad Arsenal, Valencia, Wolves e Fiorentina ma preferisce la Premier. Matuidi può tornare al PSG.