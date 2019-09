Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, l'affollamento dell a coda che si potrebbe creare per Christian Eriksen è destinato ad aumentare. Il rinnovo che non arriva - e potrebbe non arrivare mai - con il Tottenham ha messo il centrocampista danese nel mirino di grandi squadre come la Juventus stessa, ma anche lo United e - se n'è parlato - persino l'Inter. Ma non solo, perché pure il Real Madrid sta monitorando la situazione, legando l'affare a doppio filo con il rinnovo (anch'esso ancora in dubbio) di Paul Pogba con il Manchester di Solskjaer. Se il francese va in rotta con i Red Devils, il Madrid punterà su Pogba, altrimenti sarà caccia ad Eriksen.