Secondo quanto riportato da Sportitalia, Eriksen resta un profilo che piace tantissimo all'Inter. Il centrocampista danese, seguito anche dalla Juventus, è fisso sul taccuino di Marotta e Paratici: ma solo per l'estate, magari facendo un'offerta a parametro zero di grande spessore. Novità anche su Vidal: il Barcellona è in Arabia, per Arturo dovrebbero dunque aspettare ancora un po' una risposta definitiva. In caso di ultimo rifiuto da parte dei blaugrana, i nerazzurri virerebbero su un altro obiettivo. Su Giroud: piace come vice Lukaku, ma dipende tutto dall'eventuale cessione di Politano.