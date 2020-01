L'affare tra l'Inter e Christian Eriksen potrebbe essere ad un punto di svolta. I segnali che arrivano da Londra, infatti, parlano quasi chiaro: José Mourinho, al contrario di quanto si pensasse alla vigilia, ha deciso di mettere il centrocampista in panchina, nella partita che inizierà tra poco (13.30) in casa del Watford. Un campanello di allarme, che vale anche per la Juventus: non solo perché ha seguito Eriksen da vicino, ma anche perché potrebbe rinforzare l'Inter, diretta avversaria per lo Scudetto. Tutto è ancora in movimento, ma i primi segnali sembrano indirizzarsi verso la definizione dell'affare.