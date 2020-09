Dal ritiro della Nazionale danese, Christian Eriksen traccia un bilancio dei primi mesi all'Inter, ai microfoni di DR Sporten: "Ora c'è stata un po' di vacanza, poi la nazionale, non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Certo, spero di tornare e ripartire tutti da zero. Poi bisogna vedere cosa pensa l'allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare, è una situazione nuova, bisogna elaborarla e guardandosi indietro capire se sia stato giusto o sbagliato. Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono contento di essere all'Inter. E sono ancora felice".