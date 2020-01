Stretta decisiva dell'Inter per Christian Eriksen. In queste ore è arrivato l'ok del Tottenham che incasserà 20 milioni di euro bonus compresi. Il centrocampista danese è atteso a Milano per le visite mediche e le firme sul contratto. Niente Juve quindi, che è sempre stata chiara: l'avrebbe preso soltanto a fine contratto senza pagare il prezzo del cartellino.