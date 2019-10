Il Bayern Monaco tenta il sorpasso. Non si tratta di Bundesliga, però, bensì di mercato e di un grande obiettivo della Juventus. Christian Eriksen è in partenza dal Tottenham e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno del 2020. I bianconeri vogliono il grande colpo a parametro zero, ma, secondo quanto riportato da Sport1, ci sarebbero i bavaresi vicini a Eriksen, anche in caso di trattativa per gennaio. E, alla finestra, c'è sempre il Real Madrid.