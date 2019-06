Dopo aver rinforzato la difesa con Eder Militão e l’attacco con il doppio colpo Jovic-Hazard, il Real Madrid è al lavoro per regalare a Zinedine Zidane un grande centrocampista. Se la priorità del tecnico francese ha sempre portato il nome di Paul Pogba, la dirigenza dei Blancos continua a spingere per Christian Eriksen. Secondo Don Balón, però, negli ultimi giorni sono arrivate brutte notizie al Santiago Bernabéu per quanto riguarda il gioiello danese: il Tottenham per lui vuole 120 milioni di euro, una cifra addirittura superiore a quella spesa dal Real per Hazard.



OCCASIONE JUVE - Il profilo di Eriksen è tenuto sotto stretta osservazione anche dalla Juve, che ha fiutato l’occasione in quel contratto in scadenza nel 2020 con il Tottenham. L’entourage del giocatore ha già registrato l’interesse dei bianconeri, il discorso è stato solo accennato fin qui in attesa di capire la fattibilità dell’operazione. E’ ovvio che, qualora il presidente degli Spurs Daniel Levy non abbassasse le proprie pretese, Eriksen diventerebbe un obiettivo quasi impossibile per la Juve (almeno in questa finestra di mercato).