Come racconta SportMediaset, l'Inter ci prova sul serio per Eriksen. I contatti con l'agente sono frequenti: è però un affare per la prossima estate, e il pericolo principale è che a gennaio qualcuno lo possa portare via. Il Tottenham starebbe infatti spingendo in questa direzione, per questo chiede solo 20 milioni per non perderlo a costo zero. L'Inter ci spera, continua a lavorare. Ma per SM la priorità ora è Vidal.