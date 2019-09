Dovrebbe essere uno dei pezzi più pregiati del mercato dei parametri zero della prossima stagione, ma secondo quanto riporta il Daily Mail, il Tottenham vorrebbe evitarlo. Infatti, il club londinese avrebbe proposto a Christian Eriksen una cifra di tutto rispetto per continuare la sua avventura con gli Spurs: 260 mila euro a settimana, per convincerlo a non cedere alle avances di Juventus, Inter o Real Madrid.