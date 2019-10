La Juve presto potrebbe avere strada più libera nella corsa a Christian Eriksen, trequartista del Tottenham, in scadenza di contratto a giugno 2020. Infatti, secondo quanto riferito da As, a gennaio il Real Madrid affonderà il colpo solo a determinate condizioni economiche e nel caso in cui fosse ancora in lizza per la Champions League. La Juve monitora vigile la situazione.