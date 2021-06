Christian Eriksen è in condizioni stabili, completamente fuori pericolo e cosciente, nell'ospedale di Copenhagen dove è stato portato ieri dopo il malore, con annesso primo soccorso di capitan Kjaer e sanitari della nazionale danese, durante Danimarca-Finlandia degli Europei. Di quegli attimi sul terreno di gioco dello stadio Parken ha parlato Morten Boesen, il capo dell'equipe medica che ha soccorso Eriksen in campo: "Siamo stati chiamati quando è caduto a terra: quando siamo entrati in campo stava respirando e abbiamo controllato il suo polso: c’era battito. Poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito. E abbiamo cominciato a intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita".