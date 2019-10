Haland, i gol del futuro. Eriksen, ha tutto chiaro. I due nomi sono stampati bene nella testa della dirigenza del Real Madrid che, come riportano in Spagna, ha lanciato ufficialmente la sfida alla Juventus per i gioielli di Norvegia e Danimarca. Il primo è di proprietà del Salisburgo e costa già moltissimo dopo l'exploit di inizio stagione, mentre il secondo si libererà a parametro zero nella prossima estate in caso di mancato rinnovo con il Tottenham. Entrambi sono, da tempo, in orbita Juve, ma i blancos fanno sul serio...



Questo ma non solo. Nelle prime pagine odierne c'è spazio anche per CR7, che può diventare CR700 in caso di doppietta contro il Lussemburgo. Settecento come i gol, come un traguardo da leggenda.



Nella nostra gallery tutte le prime pagine di oggi, venerdì 11 ottobre, in aggiornamento costante.