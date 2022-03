"Quando è entrato in campo ho avuto la pelle d'oca". Così Matthijs De Ligt ha parlato di Christian Eriksen, affrontato ieri sera nell'amichevole tra Olanda e Danimarca (4-2 il risultato finale) che ha sancito il ritorno in campo con la Nazionale dell'ex Inter 287 giorni dopo l'arresto cardiaco patito durante l'Europeo. I riflettori erano tutti per lui, che è riuscito anche a segnare un gol. Grande l'emozione dei giocatori in campo - avversari compresi - come ha raccontato il difensore olandese della Juve nella conferenza stampa post partita: "Non è facile entrare in tackle su Eriksen, quando è entrato in campo ho avuto la pelle d'oca", le parole di De Ligt. "Siamo giocatori ma anche esseri umani, in quei momenti bisogna pensare a giocare ma è chiaro che siamo tutti contenti che Christian sia tornato a questi livelli".