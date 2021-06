Sia la Uefa che la Federcalcio danese hanno preannunciato per le 19:45 le comunicazioni ufficiali sull'eventuale prosecuzione o sospensione della partita tra Danimarca e Finlandia, oltre che sulle condizioni di Christian Eriksen uscito dal campo in barella dopo essersi accasciato a terra per un malore ed essere stato portato via in barella dallo stadio Parken di Copenhagen. Siamo quindi in attesa di capire quali siano effettivamente le condizioni del centrocampista dell'Inter, ricordando in ogni caso che attualmente, fortunatamente, il giocatore si trova sveglio all'ospedale della capitale danese.