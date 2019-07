Eriksen, non è mistero, piace a Paratici e a Sarri, che vuole un centrocampista in grado di cambiare passo con il vizio del gol, le percentuali del suo arrivo al momento sono però basse. Per il costo del cartellino e per il fatto che la Juve, tra centrocampo e attacco, ​è in sovraffollamento. Lo scenario potrebbe cambiare se dovesse partire qualcuno (Khedira, Higuain, Kean e Matuidi sono sul mercato) o se Dybala decidesse di valutare la proposta degli Spurs. L'argentino al momento ha altre priorità: parlare con Sarri e capire se ha futuro in bianconero. Lo scrive Calciomercato.com.