Secondo quanto riportato da ESPN, Christian Eriksen ha iniziato a fare chiarezza sul proprio futuro. Una notizia che non fa di certo felice Mauricio Pochettino, visto che il talento danese ha fatto sapere a Tottenham che non vuole rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2020: nel mirino di Eriksen, infatti, ci sono tre big nelle quali vorrebbe giocare (o da subito, o a fine contratto). La corsa è tra Barcellona, Juventus e Real Madrid.