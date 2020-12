Scelta fatta. ​La scintilla non è scoccata, perché Christian Eriksen ancora una volta gioca due o tre minuti prima del fischio finale. Ormai un copione che va avanti da mesi, triste risultato di un rapporto che non decolla con tutto il mondo Inter, naturalmente con Antonio Conte in primis ma con le colpe da assegnare a ogni protagonista di questa vicenda che si è trasformata in fallimento. A fine partita, ieri, Eriksen è andato dritto negli spogliatoi a testa bassa senza fermarsi con la squadra che festeggiava il successo sul Bologna: è stato l'unico, senza mezza smorfia. E come scrive calciomercato.com, la scelta è fatta: a gennaio andrà via. Dietro c'è la frustrazione del danese che ormai da settimane ha capito di essere fuori progetto, entra in campo per professionalità ma sta vivendo malissimo questi mesi nerazzurri. Non finge, semplicemente sopravvive e attende gennaio.