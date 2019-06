Christian Eriksen pensa al rinnovo con il Tottenham. Questo quanto riportato da As in Spagna, a sorpresa, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del talento del Tottenham, che ha affermato di volersi misurare con una nuova esperienza lontano da Londra. Il motivo della sua permanenza, però, è esente dalla volontà degli Spurs. Infatti, Eriksen avrebbe deciso in seguito alla delusione per il mancato assalto del Real Madrid al suo cartellino. Zinedine Zidane avrebbe chiesto Paul Pogba, sfidando la Juventus nell'affare, e Florentino Perez sembra voglioso di soddisfare la sua volontà.