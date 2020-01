Christian Eriksen deludente nella sfida pareggiata ieri 1-1 dal Tottenham contro il Middlsebrough in FA Cup. Il danese è stato impalpabile, tanto che a fine partita i tifosi degli Spurs si sono scatenati contro di lui sui social network. In scadenza di contratto a giugno 2020, Eriksen è seguito da tempo da Juve e Inter, rivali sul mercato anche per lui.