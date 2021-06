Sembrava che Danimarca-Finlandia, partita inaugurale del girone B degli Europei, non dovesse continuare stasera dopo il malore occorso a Christian Eriksen a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Invece, su richiesta degli stessi giocatori una volta appurato che il giocatore dell'Inter si trova al sicuro e in stato cosciente nell'ospedale di Copenhagen, il match riprenderà alle 20:30! Le due squadre disputeranno gli ultimi minuti del primo tempo e poi l'intero secondo tempo. Un sospiro di sollievo e lo spettacolo del calcio può ricominciare per volontà degli stessi protagonisti.