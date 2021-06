Christian Eriksen, come ormai noto, si è accasciato a terra sul finire di primo tempo della partita Danimarca-Finlandia, valida per il Gruppo B degli Europei. Un malore che ha indotto i sanitari danesi a intervenire immediatamente con oltre dieci minuti di massaggio cardiaco, mentre i compagni di squadra di Eriksen si sono disposti a cerchio attorno a Eriksen e i sanitari per non mostrare la scena. Il centrocampista dell'Inter è stato trasportato in barella fuori dallo stadio Parken di Copenhagen, è stato portato all'ospedale della nazionale danese e dagli ambienti interisti, in particolare da Beppe Marotta come riportato da Sky Sport, filtra "cauto ottimismo". Ancora da tenere sotto osservazione, naturalmente, ma sembra attualmente fuori pericolo.