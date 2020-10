Christian Eriksen, trequartista dell'Inter e della Danimarca, risponde alle domande dei tifosi in una Q&A organizzata dalla DBU e attacca Conte.



Le sue parole: "Perché non gioco? Questa cosa va chiesta al tecnico Antonio Conte... Chiama l'allenatore e parla con lui, perché le decisioni sono le sue. Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Come gestisco le critiche? Sono diventato più bravo a non pensarci, perché tutti hanno un'opinione. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia, dove tutti hanno un'opinione. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicini e non sentire il resto".



Chiudere nell'Odense? Non lo escludo. Dopotutto, ora abbiamo anche comprato una casa a Odense, quindi penso che la nostra base familiare più avanti sarà Odense. Allora potrei anche finire lì se mi vogliono".