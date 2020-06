La sfida tra Napoli e Inter di Coppa Italia ha visto trionfare i partenopei a discapito dei nerazzurri, che hanno dovuto rinunciare così al sogno della Coppa Italia. Dopo il gran gol da calcio d’angolo, l’Inter di Christian Eriksen ha dovuto salutare la Coppa Italia in semifinale. Il centrocampista danese, dopo il match, ha manifestato la sua delusione sui social. Il centrocampista dell'Inter ha scritto: ​"Delusi per non aver raggiunto la finale dopo la partita di ieri, ma ora torniamo a concentrarci sulla Serie A".