Tutti vogliono Christian Eriksen. Il gioiello del Tottenham è assai ambito sul mercato, soprattutto considerando il fatto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020. E, secondo quanto riportato da As, ci sarebbero quattro squadre in particolare su di lui: Juventus, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. I bianconeri, però, hanno posto una condizione: averlo a zero nell'estate del 2020 e, in questo senso, avrebbero pronta per Eriksen un'offerta irrinunciabile, così da convincerlo a sbarcare a Torino.