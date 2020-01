Maurizio Sarri ha parlato del possibile arrivo di Eriksen all'Inter: ​"E' un giocatore di grande levatura, da qui a pensare che possa cambiare l'equilibrio totalmente di un campionato è un passo successivo - le sue parole alla vigilia di Napoli-Juve - ma a noi non interessa, noi sappiamo di essere competitivi e il nostro obiettivo è quello di rendere al 100% delle nostre possibilità. Cosa che ho l'impressione che abbiamo fatto solo per spezzoni di partita. Dobbiamo concentrarsi su di noi sapendo di essere competitivi aldilà dei giocatori che possono arrivare o meno in altre squadre".