L'Inter ha completato l'acquisto di Christian Eriksen, il danese ha accettato la corte dei nerazzurri e si è trasferito nella finestra di gennaio. Accordo fino al ​2024 a 8 milioni a stagione più 2 di bonus. Beppe Marotta ha bruciato la concorrenza degli altri club, pronti all'assalto del danese in estate a parametro zero.



CONTE DECISIVO - Più volte il tecnico dell'Inter è stato decisivo nelle operazione di mercato. Lukaku prima, Eriksen poi. Con il danese infatti, il feeling è nato a telefono e Conte lo ha sicuramente convinto che andare all'Inter, potesse essere la scelta giusta in questo momento della sua carriera.