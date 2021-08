Quella di Christian Eriksen è una vicenda che travalica qualsiasi questione di colori e di tifo. Un dramma che rischiava di finire in tragedia, e non sportiva. Alla fine l'intervento di Kjaer e dei sanitari in quella partita degli Europei gli ha salvato la vita, e alla luce degli ultimi esami medici sembra che il giocatore danese non sia definitivamente tagliato fuori dal calcio professionistico.Stando al Corriere dello Sport, Eriksen ieri ha detto ai compagni:Resta da capire se nell'Inter o meno. Ma la bella notizia intanto è questa.