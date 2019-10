Come si legge su Mundo Deportivo, il Real Madrid potrebbe affrettare i tempi per bruciare la concorrenza per Christian Eriksen, il centrocampista del Tottenham in scadenza a giugno 2020. I blancos, infatti, vorrebbero tentare l'affondo già a gennaio e, come riporta il quotidiano spagnolo, stanno programmando lo sprint, così da battere sul corto la Juventus, che corteggia da un mese il giocatore.