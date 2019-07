La Juventus ha chiuso due meravigliosi colpi a parametro zero fin qui nell'estate di mercato: Aaron Ramsey dall'Arsenal e Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain. In vista del 2020, il profilo in scadenza più intrigante è senza dubbio Christian Eriksen del Tottenham. Il suo arrivo a zero sarebbe un affare clamoroso per i bianconeri, che però potrebbero approfittare dello sconto sul suo cartellino già da questo mercato: gli Spurs chiedono "solo" 70 dei 150 milioni di euro di valutazione per Eriksen. E i bianconeri potrebbero pensarci, nel caso salti il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United a Torino.