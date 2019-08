Christian Eriksen potrebbe presto diventare ben più di un sogno di mercato per la Juventus, soprattutto in vista della prossima estate. Se non dovesse andare in porto il suo trasferimento al Real Madrid entro il prossimo 2 settembre, infatti, il talento danese arriverà nell'ultimo anno del proprio contratto con il Tottenham, in scadenza il 30 giugno del 2020, e potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate, in caso di mancato rinnovo. E, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i bianconeri sono un'idea concreta per il suo futuro.