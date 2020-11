L'ingresso in campo a quattro minuti dalla fine col risultato compromesso può diventare davvero la parola fine nella storia tra Christian Eriksen e l'Inter. Il danese è stanco di non avere spazio così come Antonio Conte lo vede sempre più fuori dalle proprie idee. Eriksen è pronto a fare le valigie e lasciare Milano già da gennaio, senza aspettare l'estate. Questo è lo scenario pronto se arrivasse davvero la proposta giusta. Come spiega calciomercato.com, da parte propria, il giocatore è convinto di aver reagito da professionista nonostante entrare in un match così a partita ormai finita sia stato poco apprezzabile. Eriksen non si è rifiutato, non ha voluto creare un caso ma è chiaramente scontento e non manca di farlo presente a chi di dovere. Reazione palese, come le sue parole confermano in ogni fuga all'estero.